Минтранс анонсировал поэтапное повышение тарифа системы «Платон»

С 1 июля проезд грузовиков по федеральным трассам подорожает на 14 копеек и составит 2 рубля 4 копейки за километр. С февраля тариф подорожает до 2,20 рубля за километр, еще через год — до 2,35. В дальнейшем Минтранс планирует индексировать тариф «Платона» ежегодно в пределах прогнозируемого уровня инфляции — примерно на 4%. В ведомстве отметили, что в предыдущие три года откладывали повышение тарифа «Платона», а сейчас отказались от планов одномоментно увеличить его на размер накопленной инфляции, решив растянуть индексацию на три года.

Система «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Ее введение вызвало массовые протесты водителей-дальнобойщиков по всей стране.