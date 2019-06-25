Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Несколько минут назад в Страсбурге завершилось голосование по резолюции, ограничивающий санкционный механизм ассамблеи. После 9 часов обсуждения за нее проголосовало – 118 делегатов, против — 62, 10 — воздержалось. Документ вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы, а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям члена ПАСЕ Петры де Суттер.

Ранее стало известно, что российская делегация во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прибыла в Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Москва не платила взносов в Совет Европы с 2017 года и требовала внести в регламент ПАСЕ запрет лишать национальные делегации голоса.