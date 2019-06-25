Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии

Их примут города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Такое решение принято на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. У этой заявки был только один конкурент — Стокгольм. За итальянскую заявку отдано 47 голосов, за шведскую — 34, один человек воздержался. От России голосовали члены МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Италия уже в четвертый раз примет Олимпиаду. В 1956 году зимние игры прошли в Кортина-д'Ампеццо, в 2006-м – в Турине. В 1960 году Рим принимал летние Игры.