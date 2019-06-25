Черкесский активист Мартин Кочесоков утверждает, что ему подбросили наркотики при задержании

Глава черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков утверждает, что ему подбросили наркотики при задержании. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на письменное обращение активиста во время апелляции на его арест. По его словам, 7 июня на федеральной трассе «Кавказ» его машину остановили сотрудники ДПС. Затем подъехали два автомобиля с людьми в масках. Они вывели его из машины, надели наручники и избили. Активисту измазали лицо, руки и одежду каким-то веществом; по мнению Кочесокова, оно было наркотическим. Также, по словам обвиняемого, ему подбросили два пакета с марихуаной. После этого ему стали угрожать. Активист говорит, что испугался за свою жизнь и согласился признаться в хранении наркотиков при понятных. Его арестовали на два месяца.