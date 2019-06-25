Демонстранты в Тбилиси завершили пятый день массовых митингов, окружив живой цепью здание парламента Грузии

Несколько тысяч человек, преимущественно молодежь, с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн страны и разошлись. Кадры в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания «Пирвели». По словам участников, своей символической акцией они хотели дать понять властям, что глава МВД Георгий Гахария, отставки которого они требуют, не сможет войти в здание и предстать перед депутатами с отчетом о разгоне митинга 20 июня. Точная дата выступления еще уточняется.

Поводом для митингов в Тбилиси стало заседание Международной ассамблеи православия, которое вел, сидя в кресле спикера, глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на улицы. При разгоне 240 человек пострадали, более 300 были задержаны.