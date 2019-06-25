В Парламентской ассамблее Совета Европы завершается обсуждение поправок к проекту доклада о российской делегации. В случае, если резолюция пройдет в нынешнем виде, Россия в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. При этом в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

Делегация России во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым прибыла в Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Оно станет возможным в случае принятия резолюции, которая гарантирует России право без ограничений работать в ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях. Об этом сообщил ТАСС источник в делегации.

Благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека», считает британский премьер Тереза Мэй. Об этом она сказала в ходе заседания в палате представителей, которое транслировалось на сайте органа.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма. Делегация отказалась работать на таких условиях. С 2017 года Россия заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.