Телеведущий Роман Бабаян приступает к обязанностям главреда радио «Говорит Москва»

Это должность оставалась свободной после гибели Сергея Доренко.

Коллектив радиостанции, с которым сегодня будет знакомиться Бабаян, о новом начальнике узнал из социальных сетей. Ничего странного в этом нет. Ведь главреда на радио не выбирают, пояснил «Российской газете» гендиректор Владимир Мамонтов. Сам Бабаян написал, что журналистами доволен, считает радиостанцию самой яркой в стране и обещает сделать ее еще ярче.

Сетку вещания новый руководитель менять не намерен. При этом обзаведется собственной программой в радиоэфире. Сейчас Бабаян ведет политическое ток-шоу «Право голоса» на канале ТВЦ. Отказываться от этой работы он не будет. Ранее журналист заявлял о своих планах баллотироваться в Мосгордуму.

Основатель «Говорит Москва» и ее главный редактор Сергей Доренко скончался 9 мая за рулем мотоцикла. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты.