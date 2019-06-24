Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо выбраны столицами Зимних Олимпийских игр 2026 года

Это решение было принято в ходе 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Конкурент у итальянской заявки был лишь один – шведская столица Стокгольм. За нее были отданы 34 голоса, в то время как за Милан и Кортина-д’Ампеццо проголосовали 47 членов МОК. Глава организации Томас Бах уже выразил мнение, что мир может рассчитывать на «выдающуюся Олимпиаду», и отметил, что Италия – страна с богатыми традициями зимних видов спорта. При объявлении результатов итальянская делегация вскочила со своих мест и, казалось, не сдерживала своей радости. Ее представители начали кричать и размахивать национальными флагами. К слову, последняя Олимпиада проходила в Италии лишь 13 лет назад: в 2006 году зимние Игры принимал Турин. А Кортина-д’Ампеццо в одиночку организовывала крупнейшие зимние состязания планеты в 1956 году: в них тогда впервые приняла участие сборная СССР.

В первый и единственный раз Швеция и ее столица Стокгольм, уступившая итальянским городам, принимали Игры более ста лет назад – в 1912 году.