Z Архив новостей новости
5 2 6 311
22:04, 24 июня 2019

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против лидеров Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против лидеров Ирана — включая политическое руководство и военных, ответственных за сбитие американского дрона на прошлой неделе.

О подписании указа, который вводит новые санкции против иранских лидеров, Дональд Трамп объявил в Овальном кабинете в присутствии вице-президента Майка Пенса и министра финансов Стива Мнучина. Новые санкции лишат верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, членов его кабинета и аффилированных с ними лиц доступа к ключевым финансовым ресурсам, заявил Трамп. Активы Хаменеи также попадут под санкции. «Верховный лидер Ирана, «несет в конечном счете ответственность за враждебное поведение режима. Его уважают внутри страны, его кабинет контролирует самые свирепые инструменты режима, включая Иранский Корпус стражей исламской революции», заявил Трамп.

Санкции также вводятся в отношении конкретных военных лидеров Ирана, ответственных за сбитие американского дрона на прошлой неделе. Иран заявляет, что дон нарушил воздушное пространство страны, США это отрицают. Ранее Иранские силы атаковали два нефтяных танкера в Оманском заливе, что Тегеран полностью отрицают, а Вашингтон предъявил видеозапись нападения.

«Мы «не стремимся к конфликту с Ираном или какой-либо другой страной, но мы не можем позволить Ирану когда-либо иметь ядерное оружие», — сказал Трамп. После инцидента с дроном на прошлой неделе президент США остановил ранее одобренную военную атаку на Иран за 10 минут до ее начала.

Дональд Трамп также предположил, что американские военные могут прекратить обеспечивать безопасность прохода нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе — так как бенефециарами этого являются другие страны, но не США.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Президент России не мог поступить иначе Ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к Путину. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил…

5 211 6 22691 08:15
Kгрузия, рф, конфликты, политика, мнения
Новости

У Роспотребнадзора появились претензии к качеству грузинского вина Сегодня в ведомстве заявили, что за последние 5 лет объём грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям, увеличился почти в 3 раза.

5 62 6 7433
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 282 6 34826 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 127 6 16088 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 289 6 38342 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 69 6 9853 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Подпишись – или проиграешь На сборщиков подписей демократических кандидатов, работающих на улицах Москвы, нападают, им угрожают. Демократические кандидаты в депутаты категорически не нужны властям, но необходимы москвичам…

5 36 6 5139 23.06
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 270 6 39179 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 54 6 7846 23.06
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8643 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Новости

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку Обращение Евкурова было показано на национальном телевидении республики…

5 36 6 5925
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не пей вина! Критическая точка достигнута именно когда феерическое выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это всё вышло и так совпало…

5 107 6 18386 18:13
Kобщество, грузия, рф, скандалы, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Всегда считал и считаю Беларусь родной страной По приглашению Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов…

5 35 6 6168 21.06
Kбелоруссия, общество, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 137 6 25377 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

+ Жители города Сибай пожаловались Путину на тлеющий карьер Жители города Сибай пожаловались Путину на тлеющий карьер По словам горожан, карьер, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании, загрязняет воздух с ноября прошлого года…

5 31 6 6216 19.06
8читать ;смотреть
Kприрода, экология, видео, путин, события
Новости

Рабочих автозавода «Форд» во Всеволожске, которые отказываются увольняться, удерживают в столовой предприятия Таков приказ руководства компании…

5 34 6 6790

Популярное за неделю

Новости

В город в Свердловской области направили ОМОН, чтобы предотвратить беспорядки на межнациональной почве Они начались после гибели в драке азербайджанца…

5 51 6 31868
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 86 6 171779 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 118 6 26350 21.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про прямую линию Все расползается, разваливается, не вписывается и теряет смысл… Смотреть больно, смотреть невозможно… Хоть бы кто-то ему подсказал!..

5 181 6 207587 20.06
Kпутин, тв, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 146 6 201618 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7913286
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4088092

Сегодня в эфире