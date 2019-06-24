Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку

Об этом он сообщил в телеобращении к гражданам республики.

Бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Калой Ахильгов связывает уход Евкурова с массовыми протестами против изменения границ с Чечней.

Евкуров – кадровый офицер российской армии – на посту главы Ингушетии был сменщиком Мурата Зязикова. На протяжении нескольких лет он не раз обменивался критическими репликами с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. В том числе — по вопросу границы между республиками, которая до недавнего времени официально не была проведена. В частности, семь лет назад ингушский лидер в своем блоге в «Живом Журнале» писал, что изменение фактической границы может «привести к конфликту». Однако в прошлом году Кадыров и Евкуров подписали соответствующее соглашение. Согласно нему, в частности, Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района. Это привело к масштабным протестам в ингушской столице Магасе: активисты считали, что обмен территориями между республиками неравноценен. Протесты продолжались на протяжении нескольких месяцев. В конце марта между активистами и сотрудниками Росгвардии произошли столкновения. После этого свыше 20 активистов стали фигурантами уголовного дела о призывах к беспорядкам и насилии над полицейскими.

Главный редактор интернет-издания Кавказский узел Григорий Шведов уверен, что решение об отставке Евкуров принимал самостоятельно.

Евкуров не уточнил, чем он будет заниматься после отставки. Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев не исключает, что Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.