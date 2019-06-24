Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо
Об этом официально объявлено на сессии МОК в Лозанне. Паралимпийские игры того же года пройдут с 6 по 15 марта.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом официально объявлено на сессии МОК в Лозанне. Паралимпийские игры того же года пройдут с 6 по 15 марта.
Не пей вина! Критическая точка достигнута именно когда феерическое выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это всё вышло и так совпало…