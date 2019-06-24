Грузия безопасна для туристов из России. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе. Таким образом он прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между Грузией и Россией. По словам Бахтадзе, грузинская сторона намерена поднять этот вопрос на ближайшей встрече спецпредставителя грузинского премьера Зураба Абашидзе с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге.