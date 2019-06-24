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21:30, 24 июня 2019

Если отставка Юнус-Бека Евкурова будет принята, выборы нового главы Ингушетии могут пройти 8 сентября

Если отставка Юнус-Бека Евкурова будет принята, выборы нового главы Ингушетии могут пройти в Единый день голосования 8 сентября. Об этом ТАСС заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, федеральный закон это допускает, но окончательное решение по назначению даты выборов в Ингушетии должны принять власти региона. Напомним, сегодня Евкуров объявил, что намерен досрочно сложить полномочия главы региона и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Путину.



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