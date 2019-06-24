Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Магнитуда подземных толчков достигала 7,3. О возможных жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Объявлялась ли угроза цунами – неизвестно.
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Магнитуда подземных толчков достигала 7,3. О возможных жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Объявлялась ли угроза цунами – неизвестно.
Не пей вина! Критическая точка достигнута именно когда феерическое выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это всё вышло и так совпало…