Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку

Выступая по республиканскому телевидению, он сказал, что в ближайшее время подаст соответствующее прошение Владимиру Путину.

Своей отставкой с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выражает отношение к ситуации, сложившейся после подписания соглашения о границе с Чечней. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Надо обратить внимание на то, что Евкуров выступил по телевидению до того как получил одобрение своей отставки от Владимира Путина. Это значит, что он де-факто ставит президента перед состоявшимся решением. В некотором смысле это если не бунт, то протест», — сказал политолог.

С точки зрения Орешкина, «в последнее время Ингушетия была существенно унижена территориальным спором в пользу Чечни». «У Рамзана Кадырова влияние сильнее — он прямо выходит на первое лицо. В этой ситуации он побеждает, и для Евкурова это оскорбительно, как и для ингушского народа. Поэтому, как и положено военнослужащему — достойному человеку — он свой протест выражает тем, что уходит в отставку», — считает эксперт.

Орешкин также обратил внимание, что в своем обращении Евкуров пожаловался на разобщенность народа, однако взял на себя ответственность за это, заявив, что «власть не затмила ему глаза». «По-видимому, он отчаялся решить какие-то важные проблемы для республики и не захотел быть прикрытием того, что сейчас происходит на Северном Кавказе. Это достойный офицерский поступок», — отметил политолог.

Вместе с тем Орешкин не исключил, что именно исходя из этих соображений, в Кремле могут вынудить Евкурова остаться на посту. «Тогда это будет для него катастрофа», — заключил эксперт.

Чем Евкуров намерен заниматься после отставки, он не уточнил.