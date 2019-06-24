США ужесточили санкции против Ирана

Как сообщил глава американского Минфина Стивен Мнучин, под ограничительные меры попадут иранские военачальники, в том числе трое командующих Корпусом стражей Исламской революции и главы пяти округов ВМС Ирана. На следующей неделе санкции распространятся на главу МИД Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции и против верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Трамп считает, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой.