Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен досрочно уйти в отставку

В ближайшее время он обратится к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Об этом Евкуров сообщил в телеобращении к народу республики.

По мнению бывшего пресс-секретаря Евкурова Калоя Ахильгова, намерение Евкурова уйти в отставку вызвано массовыми протестами из-за изменений границы с Чечней.

Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии. Об этом ТАСС заявил спикер парламента республики Магомед Яндиев. По его словам, он обсуждал с Евкуровым его вероятный уход и был в курсе подготовки сегодняшнего заявления главы региона. Сам Евкуров пока не говорил, где намерен работать в дальнейшем.