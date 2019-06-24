Причиной отставки Евкурова стали протесты из-за подписания соглашения о границе с Чечней – Ахильгов

Причиной отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова стали протесты из-за подписания соглашения о границе с Чечней. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, один из противников соглашения, бывший пресс-секретарь Евкурова Калой Ахильгов.

«После подписания данного соглашения в Ингушетии возникла критическая масса протеста. Евкуров тоже это отметил, сказав, что в республике есть большой разлад. Его полномочия были продлены как раз в сентябре 2018 года и должны были окончиться в 2023 году. Но именно протесты в октябре и марте стали причиной его отставки», — сказал Ахильгов.



С его точки зрения, Евкуров ушел в отставку не по собственной инициативе, а исключительно по желанию Кремля.

Как стало известно, глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку после почти 12 лет руководства регионом. С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.