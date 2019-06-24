Почти 2 тыс. военнослужащих задействованы в ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Арыси

Почти 2 тысячи военнослужащих армии Казахстана задействованы в ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Арыси. Здесь же сосредоточены более пятидесяти единиц техники, шесть летательных аппаратов. На месте ЧП находится министр обороны страны Нурлан Ермекбаев. Напомню, в результате взрыва по меньшей мере один человек погиб, более семидесяти пострадали. Производится эвакуация жителей 45-тысячного города.