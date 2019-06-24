Дональд Трамп, как и обещал, ввел новые, более жесткие санкции против Ирана

Какие именно ограничительные меры будут приняты, он не уточнил. Президент США лишь дал понять, что они будут направлены против верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Под американские санкции попал и глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф. Как заявили в американском Минфине, указ Трампа позволит блокировать активы Ирана на десятки миллиардов долларов. По словам Трампа, США продолжат давление на Тегеран, чтобы не допустить обладание им ядерного оружия.

Нынешнее ужесточение санкций произошло после крушения американского беспилотника, который, как утверждают США, сбил Иран. На эту страну Штаты возлагают ответственность и за атаку на два танкера в Оманском заливе.