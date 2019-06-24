Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно уйти в отставку

Он уже обратился к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. В специальном телеобращении, показанном по национальному телевидению, Евкуров сказал, что будет просить Владимира Путина о сложении с себя полномочий главы республики. Свой будущий уход Евкуров объяснил разобщенностью власти и общественности, а также необходимостью выбора между своими интересами и интересами республики. Евкурову 55 лет, 12 лет он возглавлял Ингушетию.