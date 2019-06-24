Дональд Трамп, как и обещал, ввел новые санкции против Ирана
Какие именно меры будут приняты, он не уточнил. Под специальные ограничения попал верховный лидер Ирана Хаменеи.
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Какие именно меры будут приняты, он не уточнил. Под специальные ограничения попал верховный лидер Ирана Хаменеи.
Не пей вина! Критическая точка достигнута именно когда феерическое выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это всё вышло и так совпало…