В случае перекрытия Россией для туристов сухопутных границ, грузинская экономика потеряет около 100 млн долларов

В случае перекрытия Россией для туристов не только авиасообщения, но и сухопутных границ, грузинская экономика потеряет около 100 миллионов долларов. Такие расчеты представило грузинское отделение Трансперенси Интернешнл. Впрочем, эксперты организации утверждают, что эти потери не станут для Грузии критическими, так как их можно будет компенсировать за счет туристов из Европы.

Между тем, Ростуризм выпустил памятку для пассажиров, собиравшихся в Грузию.

Согласно опубликованным рекомендациям, туристы смогут вернуть деньги за свои авиабилеты, датированные после 8 июля, в полном объеме. Для этого, как рассказали в Ростуризме, пассажиры должны обратиться в турагентство с соответствующим требованием. Те же, кто собирался улетать самостоятельно, должны обращаться в компанию-оператор по продаже билетов. В Ростуризме также подчеркнули, что рассчитывать на возврат денег за билеты могут и те туристы, которые должны были вылететь в Грузию с 21 июня по 8 июля. Если же им будет отказано, то, согласно рекомендациям, они могут обратиться в суд и Роспотребнадзор. При этом отмечается, что средства должны быть возвращены вне зависимости от того, каким был тариф – даже если билет был «невозвратным». С этим же требованием, как заверяют в Ростуризме, пассажиры могут обратиться, даже если речь идет об иностранных компаниях.

Ранее российские авиакомпании объявили о приостановке продаж билетов в Грузию с 8 июля. Это произошло после указа президента Владимира Путина, опубликованного на фоне массовых протестов в Тбилиси.