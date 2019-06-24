Блэкаут оставил половину Петроградского района в Петербурге без света

Встали троллейбусы и трамваи.

В половине шестого электричество пропало в районе станций метро горьковская и Петроградская. В «Ленэнерго»подтвердили наличие проблем, там сообщили что Авария произошла на подстанции на улице Рентгена, в результате оказалась отключена половина района. Отмечу, что именно там специалисты собирались в этом году менять трансформаторы. Многие светофоры перестали работать, встали трамваи и троллейбусы. Также закрылись многие магазины и кафе десятки тысяч людей в домах остались без электричества. В кинотеатрах прервали показы фильмов, Поезда в метро стали ходить с увеличенным интервалом. Впрочем примерно через час восстановили электроснабжение на дорогах, светофоры включились, поехал транспорт. Чуть позже свет вернули во все дома.

О причинах аварии пока информации не поступало.