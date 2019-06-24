Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье вывезут те же компании, которые их и выловили

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные госзакупок, «Сочинский дельфинарий», «Афалина», «Белый кит» и другие заработают на этом 360 миллионов рублей. При этом за незаконный отлов морских животных компании были оштрафованы на вдвое меньшую сумму – 150 миллионов. Животных из так называемой «китовой тюрьмы» начали вывозить 20 июня, как только вопрос был поднят на «Прямой линии» с Владимиром Путиным.