Несколько десятков зданий остались без света в Петроградском районе Петербурга

Об этом Росбалту сообщили в Ленэнерго. Как сообщает корреспондент Эха Москвы в Санкт-Петербурге, света нет и в питерской редакции. Сейчас ведется поэтапное подключение потребителей за счет резервных схем. Социально значимые объекты обеспечиваются электричеством с помощью дизель-генератора. В районе остановились троллейбусы, перестали работать магазины и бизнес-центры, прервались сеансы в кинотеатрах. Также не работают светофоры. Поезда в метро между станциями «Комендантский проспект» и «Чкаловская» идут с увеличенными интервалами.