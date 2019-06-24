Два российских выпускника получили максимально возможные 400 баллов на Едином государственном экзамене

Это Анастасия Пределина из Екатеринбурга и Даниил Дрябин из Тульской области. Они сдавали русский язык, физику, математику профильного уровня и информатику, — сообщает РИА. Даниил Дрябин рассказал, что пока не знает, куда будет поступать, но рассматривает Московский физико-технический институт и Мехмат МГУ. Анастасия Пределина также пока не определилась с вузом, но хотела бы продолжить обучение в России.