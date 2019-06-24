Министерство просвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов, — объявила глава ведомства Ольга Васильева. По ее словам, школы часто получают запросы от различных инстанций с рекомендациями о проведении мероприятий, по итогам которых нужно представить отчет. Как сказала Васильева, требования иногда очень странные — например, приложить фото сосулек, указать количество высаженных деревьев или привести число участников мероприятия по гендерному признаку. Все это не имеет отношения к образовательному процессу и мешает ему, — подчеркнула Васильева.

По ее словам, в школе должно остаться и останется четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.