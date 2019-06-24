Студенты института истории СПБГУ протестуют против сокращения преподавателей и упразднения специальных курсов

Они говорят об уничтожении исторической школы в Петербурге. На завтра назначено заседание студенческого совета.

Школы археологии, медиевистики, античности, этнографии, балканистики находятся на грани исчезновения — возмущаются студенты бывшего истфака, а ныне института истории СПбГУ. причиной всему приказ номер 3773. О его сути рассказала председатель студсовета факультета Лия Фаррахова.

По сути, студенты будут лишены возможности изучать многие специальные предметы, без которых они не смогут стать узкопрофильными профессионалами. Параллельно с этим буквально в последние дни рабочих мест лишились 15 преподавателей, многие из них сами подтвердили эту информацию «Эху». Теперь на кафедре археологии некому преподавать палеолит, этнографов осталось всего 4 сотрудника, на повестке стоит вопрос об упразднении этой кафедры, Также всего лишь один человек на всем историческом факультете занимается историей Древнего Рима, и то, как и любой профессиональный историк, лишь определенным периодом. Впрочем директор института истории Абдулла Даудов утверждает, что с курсами все в порядке, а никаких сокращений нет.

Завтра студенты истфака собираются прийти на студсовет, потребовать объяснений от руководства факультета и вуза. Туда же они зовут бывших студентов и журналистов. вечером будет опубликована петиция с требованием прекратить уничтожение петербургской исторической школы. Между собой учащиеся даже обсуждают возможности организации митинга и пикетов.

6 лет назад студенты исторического факультета протестовали против объединения с философским факультетом. Тогда им удалось отстоять свои требования.