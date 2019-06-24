В Лозанне в рамках 134 сессии МОК проходят выборы столицы Зимних Олимпийских Игр 2026 года

Наиболее вероятным победителем считают итальянскую заявку Милана и Кортига д’Ампеццо. В этом местечке, кстати, игры уже проходили в 1952 году и это была первая олимпиада, в которой приняли участие советские спортсмены. Эту заявку считают более компактной, поскольку у конкурентов из Стокгольма соревнования будут разбросаны не только по разным городам, но и по разным странам. Горнолыжники будут базироваться в Оре, который располагается в 450 километрах от Стокгольма, а саночники бобслеисты и скелетонисты — в Латвии в Сигулде. Тратиться на санно-бобслейную трассу шведы не хотят. Впрочем, участникам и гостям итальянских Игр, тоже предстоит изрядно поездить по стране. От Милана до Кортина д’Ампеццо чуть меньше 400 километров, так что олимпийская семья будет располагаться двумя автономными лагерями. Второй негативный момент – не слишком позитивная реакция населения. В этом смысле Милан тоже несколько выигрывает у конкурента. Кстати, в будущем МОК намерен сперва проводить референдумы в городах-кандидатах и только потом принимать заявки. Так же рассматривается вариант отказаться от выборов вообще и назначать столицу будущих Игр.

В выборах олимпийской столицы принимают участие 82 человека. Помимо тех членов МОК, чьи полномочия приостановлены, не будут голосовать представители Швеции и Италии, а также президент МОК Томас Бах.