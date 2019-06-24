В ФРГ два реактивных истребителя бундесвера столкнулись сегодня во время учений в воздухе и разбились в земле Мекленбург-Передняя Померания.

ВВС бундесвера подтвердили происшествие, место которого находится в районе озера Древицер зее в 30 километрах от города Гюстро. В маневрах недалеко от потерпевших крушение самолетов участвовал также еще один истребитель того же типа Eurofighter. Его пилот передал информацию о том, что увидел парашюты, спускающиеся над озером.

Один из пилотов, которые успели катапультироваться, погиб, второй был найден живым. Телеканал ARD сообщил, что парашют спасённого пилота застрял в кроне дерева.

Представитель бундесвера подтвердил журналу Spiegel, что самолеты столкнулись в небе примерно в два часа местного времени и затем потерпели крушение.

Истребители упали на расстоянии десяти километров друг от друга — один в лесу, другой на краю зеленого массива. В регионе, где после крушения начались лесные возгорания, проводится операция полиции, пожарных и спасателей.

Началось расследование причин происшествия.