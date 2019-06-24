Правозащитники и экоактивисты намерены создать общественную комиссию по ситуации с мусорным полигоном в Шиесе

Об этом было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в Сахаровском центре в Москве.

Одним из главных вопросов на сегодняшний день активисты из Архангельской области называют возможный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов. Региональное Собрание депутатов отказало в его проведении, однако затем экологи выиграли суд и добились отмены этого решения. Теперь же судьба референдума во многом зависит от решения Верховного суда, куда власти подали свою апелляцию. Его заседание состоится уже во вторник. Председатель инициативной группы по референдуму Елена Калинина в интервью «Эху» назвала грядущие слушания ключевым моментом в борьбе против свалки в Шиесе.

В свою очередь, глава движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал «Эху», что правозащитники намерены внимательно следить за происходящим в Шиесе. Совместно с экологами они хотят предложить инициативы, которые, по словам Пономарева, позволят изменить подход к переработке мусора в России.

Пономарев также выразил мнение, что власти недооценивают опасность мусорной проблемы в России, и подчеркнул, что этот вопрос не был поднят на «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Согласно планам властей, на строящийся мусорный полигон в Шиесе должны привозить мусор из Москвы. Активисты считают, что свалка приведет к экологической катастрофе.