В город Нижние Серги в Свердловской области ввели ОМОН после драки, в которой убит выходец из Азербайджана

Власти пытались предотвратить конфликт на межнациональной почве.

Драка в городе Нижние Серги Свердловской области, которая закончилась гибелью 49-летнего гражданин Азербайджана, произошла в субботу. Как позже установила медэкспертиза, причиной смерти стали проблемы с сердцем, а не травмы, нанесенные в потасовке. Тем не менее второго участника конфликта, охранника одного из местных клубов, русского по национальности, сразу после драки отвезли в отделение. А позже выяснилось, что в город приехали около 30 азербайджанцев и вместе с представителями местной диаспоры они пришли в отдел полиции и потребовали выдать им задержанного, якобы намекая на возможные беспорядки. Вокруг этой истории сразу возникло множество слухов. Сообщалось, что азербайджанцы пытались даже штурмовать отделение, но в полиции это опровергли. Кто-то рассказывал, что они вылавливают на улицах русских и избивают, местные боятся выходить из дома. Писали и о том, что в город направили ОМОН, чтобы не допустить развития ситуации по сценарию Чемодановки, где ранее произошла массовая драка между русскими и цыганами. Между тем, как рассказал «Эху» местный житель, в Нижних Сергах живет много азербайджанцев, отношения с ними довольно мирные, и этот конфликт не имел отношения к национальности его участников. А сейчас, по его словам, город вернулся к обычной жизни.

А между тем, появление в Нижних Сергах ОМОНа никак не связано с конфликтом, в ходже которого погиб азербайджанец, утверждает глава города Валерий Еремеев. Об этом он заявил порталу E1.ru. По его словам, силовики планово проверяли федеральные дороги. Как пишет издание, после драки местные власти провели несколько совещаний. Обсуждали, как сделать так, чтобы бытовой конфликт не перерос в политический. Сейчас, отмечает Еремеев, в городе все спокойно.

В Следственном комитете сообщили, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Задержанного госпитализировали. В больнице он будет находиться под охраной полиции.