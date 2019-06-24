ПАСЕ не будет обсуждать на текущей сессии ситуацию вокруг катастрофы малазийского Боинга над Донбассом
Парламентская Ассамблея Совета Европы не будет обсуждать на текущей сессии ситуацию вокруг катастрофы малазийского Боинга над Донбассом, а также вопрос выплат Россией членских взносов в Совет Европы, — сообщает РБК
Сегодня ПАСЕ решит вопрос о статусе российской делегации и ее возвращение к полноценной работе в Ассамблее.
Сообщается, что дебаты могут продлиться до позднего вечера. Против уже выступили несколько стран, в частности, Литва и Эстония. «Это было бы большой ошибкой моральной и с точки зрения безопасности, целостности Украины и Грузии», — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Российская делегация уже сегодня вылетает в Страсбург, — сообщил РИА вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как он сказал: «Мы следим за дискуссиями, пока здравомыслящему большинству депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства».
России следует выйти из ПАСЕ, без нее Парламентская ассамблея развалится. Такое мнение в эфире"Эха Москвы" высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма.