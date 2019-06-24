Российский бизнесмен Давид Якобашвили не исключает возвращения в Россию по личным делам и не связывает свое отсутствие с обысками. Об этом предприниматель заявил ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе бизнесмена, в ближайшие месяцы он не планировал возвращаться в Москву, поскольку его основной бизнес не связан с Россией.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСЬБ пришли с обыском в музей частных коллекций «Собрание», который принадлежит Якобашвили. По данным СМИ, обыски связаны с делом о мошенничестве, которое возбуждено по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили.

Давид Якобашвили один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Он занимает 145-е место в списке богатейших людей России по версии Форбс с состоянием в 750 миллионов долларов.

В начале прошлого года стало известно, что Якобашвили инвестировал 10 миллионов долларов в мессенджер Телеграмм – это компания Павла Дурова, которую пытаются заблокировать в России.

В России невозможно застраховать свой бизнес от непредвиденных политических последствий, — заявлял сам Якобашвили в эфире «Эха Москвы» в апреле 2014 года.

Нежелание бизнесмена Давида Якобашвили возвращаться в Россию после обысков ФСБ – естественное следствие недоверия судебной системе и силовым структурам. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.

Мы видим достаточно примеров уголовного преследования, основанного на конфликте финансовых интересов, — напомнил Михаил Фишман.