Роспотребнадзор заявил о резком ухудшении качества грузинского вина, которое поставляется в Россию

В Кремле уверяют, что претензии никак не связаны с новым обострением двусторонних отношений.

С 2014 года количество некачественного грузинского алкоголя увеличилось в три раза до 200 тысяч литров. Ведомство Анны Поповой называет конкретных проблемных производителей и уверяет, что подобная продукция через границу не попадает. На своем сайте Роспотребнадзор заявляет об усилении контроля за качеством и безопасностью поступающего алкоголя. Пресс-секретарь Дмитрий Песков политики в этом не видит.

За последний год тот же Роспотребнадзор на своем сайте про Грузию писал только в контексте роста заболеваемости корью. К слову, прошлым летом регулятор также отчитывалось о качестве грузинских вин. Жалобы были, но меньше.

Сегодняшний комментарий ведомства был сделан на фоне ухудшения отношений между Россией и Грузией. В Тбилиси на прошлой неделе разразился скандал, участником которого стал российский депутат Сергей Гаврилов. Он участвовал в заседании Международной ассамблеи православия. Оппозиция вышла на улицу. Кроме требований об отставке правительства звучали и антироссийские лозунги.

Владимир Путин тогда же запретил российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Днем позже запрет распространился на грузинских авиапервозчиков. Прямое авиасообщение полностью прекратиться 8 июля.

Запад игнорирует проявление национализма и русофобии в Грузии, — считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россиянам не грозит опасность в Грузии, — сказал в эфире «Эха Москвы» Протоиерей, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Священник добавил, что и грузинское вино прекрасно и совершенно безопасно.



Россия в 2006 запрещала поставки алкоголя и минеральной воды из Грузии, объяснив это низким качеством продукции. Ограничения были сняты только в 2013 году.

Российским авиакомпаниям из-за запрета на полеты в Грузию придется вернуть пассажирам около трех миллиардов рублей за купленные билеты, – сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в туристической отрасли. Официально перевозчики эту информацию не комментируют.

Три армянские авиакомпании готовы организовать авиаперевозки между Россией и Грузией, — сообщил в Фейсбуке советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян. По его словам, авиакомпании Армении хотят принять участие в урегулировании кризиса между братскими народами. Перевозчики планируют выделить на рейсы между Россией и Грузией пять самолетов, затем их количество может быть увеличено.

Крупнейший перевозчик Белоруссии БелАвиа не будет увеличивать количество рейсов на грузинском направлении в связи с временным запретом российским авиакомпаниям выполнять полеты в Грузию. Об этом ТАСС сказал гендиректор БелАвиа Анатолий Гусаров. Согласно летнему расписанию, БелАвиа выполняет ежедневные рейсы семь раз в неделю в Тбилиси и Батуми.