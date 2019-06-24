На ряд европейских стран надвигается аномальная жара

Ее принесут раскаленные воздушные массы из Сахары. Как передает Associated Press, французские метеорологи уже выпустили предупреждение «оранжевого» уровня. В Германии ожидают, что жара может побить рекорда лета 15-го года, когда столбики термометров показывали более сорока градусов. В Испании пика жары ожидают в середине недели, когда температура может составить 42 градуса. Аномально жаркие дни на этой неделе также ожидаются в Брюсселе, Франкфурте-на-Майне, Бухаресте, Вене, Будапеште, Белграде и Софии.