Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за полный переход на электронное голосование на выборах. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо полностью перейти к электронной демократии, к цифровой демократии. Тем более в Москве. Давайте прекратим это: Мосгоризбирком, бюллетени, участки. Москвичи проголосуют дома. Если бабушка не знает, внук придет и поможет», — заявил Жириновский.

Как утверждает политик, «там, где стоят электронные урны, за ЛДПР голосуют в два раза больше». «Обидно, что мы теряем половину своих возможностей, потому что у нас отбирают голоса. А если будет электронное голосование, их уже не отберешь», — заключил Жириновский.