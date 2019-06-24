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17:02, 24 июня 2019

Рабочих автозавода «Форд» во Всеволожске, которые отказываются увольняться, удерживают в столовой предприятия

Таков приказ руководства компании.

Сотрудники предприятия обязаны были находиться в столовой с половины девятого утра до пяти вечера. То есть на протяжении всего рабочего дня. Приказ администрации действует бессрочно, вступил он в силу сегодня. Об этом агентству Росбалт рассказал председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко. По его словам, в столовой находятся те, кто не согласился уволиться добровольно. Там они будут оставаться каждый день с перерывами на обед. За это работники будут получать оплату как при простое — две трети от среднего заработка. О том, что Форд, по экономическим причинам, закроет несколько заводов в России стало известно весной этого года. Основные увольнения во Всеволожске начались сегодня. Послезавтра работники ожидают новую волну сокращений. Сотрудники, которые не согласились на добровольное увольнение на условиях руководства компании, продолжат работать до конца августа.

Сотрудники всеволожского завода Ford в субботу проведут митинг за сохранение рабочих мест. Он пройдет у Финляндского вокзала неподалеку от центра города.



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