Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в казахстанском городе Арысь

Число пострадавших, в свою очередь, превысило 70 человек.

Возгорание в одном из хранилищ казахстанской армии произошло еще рано утром. Причины пока только выясняются: по некоторым данным, пожар начался после ряда взрывов. При этом они могут продолжаться, по оценкам властей, еще несколько дней. Жителей находящейся неподалеку от склада Арыси – города, в котором проживают более 44 тысяч человек – эвакуируют в близлежащие населенные пункты. По словам главы Туркестанской области Казахстана Умирзака Шукеева, в Арыси почти никого из жителей не осталось. Отчасти это связано с тем, что на улицах города, по данным Минобороны, находятся неразорвавшиеся снаряды. Саперы уже начали их очистку. Часть же казахстанских солдат, живущих в военном городке, все еще остаются в бункерах. За порядком, как говорят в МВД страны, следят около тысячи военных и полицейских. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на фоне случившегося уже вылетел в Туркестанскую область: он намерен лично ознакомиться с ситуацией в Арыси.

Тем временем после ЧП в Арыси задержаны уже 13 пассажирских поездов, в том числе – из России.