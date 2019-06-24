МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских за превышение полномочий
Власти проверяют их действия при разгоне митингов в Тбилиси 20-21 июня.
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Власти проверяют их действия при разгоне митингов в Тбилиси 20-21 июня.
«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму?
– Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД?
– Не хочется лезть в телефон, но ответы есть.
– Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как?
– Там очень много полномочий будет.
– Вы могли хотя бы два выучить перед интервью?
– Так надо пройти сначала…