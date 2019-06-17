Экологи и правозащитники намерены создать общественный комитет по вопросам строительства мусорного полигона в Шиесе

Об этом объявил глава движения «За права человека» Лев Пономарев. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что активисты намерены составить предложения по переработке мусора не только в Архангельской области, но и во всей стране.

Протесты в Шиесе продолжаются уже несколько месяцев. Власти строят там мусорный полигон для ввоза мусора из Москвы. Активисты опасаются, что работа свалки приведет к экологической катастрофе.