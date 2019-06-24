Основатель компании «Вимм Билль Данн» Давид Якобашвили пока не собирается возвращаться в Россию

Ранее в его музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы прошли обыски.

Один из богатейших россиян, бизнесмен Давид Якобашвили живет за рубежом и в России бывает не часто. Он не был в стране с марта и не собирался, а после обысков в музее решил, что пока с этим делом не разберутся, он не приедет в Россию, где «творятся неадекватные вещи». Об этом Якобашвили сказал Русской службе BBC. По словам предпринимателя, активной деятельности в стране у него сейчас нет, а музей не требует его присутствия. Позже в его пресс-службе уточнили, что появившиеся в СМИ слова о том, что бизнесмен может не приехать в Россию по причине последних событий, не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу. Все его поездки были распланированы еще до этих событий. Сам Якобашвили сказал агентству, что все же может приехать, когда у него будет время и возникнет такая необходимость. Напомню, что, по данным СМИ, обыски проходили в рамках дела о мошенничестве, возбужденного по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей, членом правления которого является Якобашвили, ранее отметили, что очередной раз экономические споры решаются с использованием уголовно-процессуальных методов.

С обыском в музей «Собрание» сотрудники ФСБ пришли 18 июня. Сам Давид Якобашвили в этот момент находился в Женеве на форуме ООН, сейчас бизнесмен во Франции.