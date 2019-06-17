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Эксклюзив Эха 15:45, 24 июня 2019

Организаторы конференции на тему кризиса в Ингушетии были вынуждены перенести ее из-за отказа в помещении

Организаторы конференции на тему кризиса в Ингушетии были вынуждены перенести мероприятие из-за отказа в помещении. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, один из организаторов Калой Ахильгов.

«Мы запланировали на вторник конференцию о ситуации в Ингушетии, о взаимодействии власти и общества и кризисе, который сегодня существует между ними. Однако сегодня собственники помещения, которое было арендовано для проведения мероприятия, отказались его предоставить. К ним пришли сотрудники полиции и в приказном порядке запретили проводить конференцию, запугав возможными санкциями», — отметил Ахильгов.

Он добавил, что организаторы будут согласовывать новое место и время проведения конференции. На мероприятие приглашены различные спикеры, в том числе федерального масштаба.



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