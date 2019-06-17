ЛДПР не собирается оказывать поддержку на выборах в Мосгордуму каким-либо кандидатам не из партии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Это исключается. Вы никогда не найдете случая, когда ЛДПР обращалась бы к избирателям: поддержите такого-то товарища. У нас на выборы пойдут только партийцы: 40 мужчин и 5 женщин. Средний возраст — 34 года, средний стаж в партии — 5 лет, высшее образование имеют 82% кандидатов», — рассказал политик.

При этом Жириновский считает, что Москву надо было поделить на большее количество округов. «Надо не 45 округов, а 110 — максимальную норму. Это нарушение наших установок. По федеральному закону, количество депутатов в местном парламенте зависит от количества населения. Почему на двенадцатимиллионный город всего 45 депутатов? Денег жалко, там высокая зарплата — выше, чем у депутатов Госдумы. И социальный пакет выше», — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский также выступает за то, чтобы голосование проходило по партийным спискам.