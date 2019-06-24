Продовольственное эмбарго в России продлено до конца 2020 года

Указ об этом подписал Владимир Путин.

Продление контрсанкций напрямую связано с действиями Евросоюза. На прошлой неделе ЕС вновь продлил срок действия экономических ограничений против нашей страны, увязав их с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Москва на это ответила привычным образом. Санкции теперь будут действовать до конца следующего года. Овощи и фрукты, молочная продукция, мясо и другие товары из США, Европы и ряда стран, как и прежде, запрещена к ввозу на территорию России.

Хотя экономические санкции и ответные меры были введены пять лет назад, властям потребовался еще год для того, чтобы решить, как сократить поставки санкционки. Правительство решило уничтожать перехваченную продукцию. За все время действия продэмбарго было уничтожено почти 28 тонн продуктов, сообщили ранее в Россельхознадзоре, который отвечает за выполнение распоряжения правительства.

Владимир Путин своим указом разрешил правительству вносить предложения по корректировке санкций.