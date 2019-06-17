Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает объединить Москву и Московскую область и присвоить новому образованию статус единого федерального центра. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Жители Подмосковья практически все работают в Москве, а москвичи отдыхают у них. По сути, это один город, но разный статус», — сказал политик.

С точки зрения В.Жириновского, объединение с Москвой улучшит условия жизни и экономическую ситуацию в области. «Когда подмосковные жители будут считаться москвичами, они не поедут в Москву, потому что работа будет у них там, с такими же зарплатами. И такие же пенсии — самые высокие по стране», — отметил он.

В.Жириновский также считает, что объединение позволит решить проблему с мусором. «Сейчас жители Подмосковья возмущаются, почему москвичи везут к ним мусор, а в этом случае они тоже будут москвичами. То есть мы снизим настроения подмосковных жителей против Москвы», — заключил он.