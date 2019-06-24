Автобусные перевозчики требуют заблокировать сервис «Бла-бла-кар» в России
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской компании ТрансЛайн, — сообщает Коммерсант.
Третьими лицами по иску проходят еще восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Предварительное заседание пройдет 1-го августа. По мнению истцов, Бла-бла-кар допускает работу нелегальных перевозчиков.
В России компания работает с 2014 года. По некоторым данным, у нее около 20 миллионов пользователей.