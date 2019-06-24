Бизнесмен Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию после того, как ФСБ провела обыски в его музее «Собрание» в Москве. «Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей – он работает сам по себе», — сказал Якобавшили в интервью Русской службе ВВС.

Давид Якобашвили один из основателей компании Вилль-Билль-Данн, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Он занимает 145-е место в списке богатейших людей России по версии Форбс с состоянием в 750 миллионов долларов.



В начале прошлого года стало известно, что Якобашвили инвестировал 10 миллионов долларов в мессенджер Телеграмм – это компания Павла Дурова, которую пытаются заблокировать в России.



Подавляющее большинство читателей сайта Эха Москвы, 96%, считают, что бизнесмен поступил правильно, отказавшись вернуться в Россию. Это показывает опрос, который сейчас проходит на сайте.