Международный олимпийский комитет объявил о двух рекордных спонсорских сделках

Новые контракты были заключены перед началом 134 сессии МОК, которая открывается сегодня в Лозанне. С компанией Кока-Кола МОК продлил отношения. Это самый давний и надежный партнер олимпийского движения, отношения с которым начались 107 лет назад, а вот вторая компания становится спонсором МОК впервые. Китайская Чайна Мэнью Дайари весьма активна на международном рынке. Фирма была партнером Чемпионата мира по футболу в России, собирается рекламировать свою продукцию и на следующем турнире а Катаре. Мэнью Дайари испытывает некоторые проблемы В Китае, где может потерять приоритет, отсюда поиск новых рынков и коммерческая экспансия. Для МОК этот шаг символизирует поворот на восток, чего раньше не наблюдалось. Общая сумма контрактов 3 миллиарда долларов. Соглашение охватит шесть олимпиад с 2021 по 2032 годы.

10 лет назад компания Мэнью Дайари оказалась в центре скандала с отравлением младенцев сухими молочными смесями. Шестеро детей погибли, десятки тысяч пострадали.